Террористы попытались проникнуть в Турцию, но были уничтожены беспилотником

В провинции Ширнак обезврежены четыре террориста, готовивших атаку с использованием парамоторов, сообщает TRT Haber.

Ударно-разведывательный беспилотник тяжелого класса AKINCI, находящийся под управлением командования Сухопутных войск Турции, зафиксировал два парамотора, нелегально пересекших границу между Ираком и Турцией в районе горы Дугун района Улудере в Ширнаке.

После обнаружения беспилотник AKINCI успешно обезвредил цели и передал координаты местоположения, благодаря чему подразделения Сухопутных войск Турции оперативно добрались до указанной зоны на вертолетах.