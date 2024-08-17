Армянские военные в США
16:18 431
Делегация Военной академии имени Вазгена Саркисяна совершила визиты в военно-учебные заведения США. Об сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.
В частности, визиты были осуществлены в Центр боевой подготовки и повышения квалификации армии США в Форт-Муре и колледж командного штаба армии США в Форт-Ливенворте.
Они ознакомились с программами военно-учебных заведений США. Во время переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.
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