Армянские военные в США

Делегация Военной академии имени Вазгена Саркисяна совершила визиты в военно-учебные заведения США. Об сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В частности, визиты были осуществлены в Центр боевой подготовки и повышения квалификации армии США в Форт-Муре и колледж командного штаба армии США в Форт-Ливенворте.

Они ознакомились с программами военно-учебных заведений США. Во время переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.