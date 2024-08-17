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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

В Германии из психбольницы сбежали четверо преступников

16:48 912

В Баварии из спецклиники для душевнобольных преступников бежали четверо мужчин, пишет dw.com.

По данным полиции, четверо пациентов в возрасте от 27 до 31 года совершили побег из окружной больницы в городе Штраубинг вечером в субботу, 17 августа. Полиция ведет интенсивный розыск беглецов. В операции задействованы вертолет и специально обученные собаки.

Согласно сообщению полиции, четверо пациентов напали на одного из сотрудников клиники и вынудили его открыть ворота. Когда ворота были открыты, они сразу же отпустили своего пленника и убежали в направлении города Альбург. Подвергшийся насилию сотрудник был доставлен в другую клинику для получения медпомощи.

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