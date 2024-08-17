Сотни людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
17:22 1014
В Северной Ирландии более 400 домов были эвакуированы после обнаружения, предположительно, бомбы времен Второй мировой войны.
По данным BBC, сейчас на месте находится подразделение по обезвреживанию бомб, а военнослужащие с помощью экскаваторов засыпают устройство песком перед запланированным контролируемым взрывом.
На данный момент ожидается, что операция продлится несколько дней.
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