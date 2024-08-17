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Повестка дня Алиева и Путина
Новость дня
Повестка дня Алиева и Путина

Папа Римский требует прекратить убийства

17:50 642

Духовный лидер католиков и глава государства Ватикан Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Газе, где число погибших в результате 10-месячной израильской кампании превысило 40 000 убитых палестинцев.

Возглавив молитву на площади Святого Петра в четверг, понтифик уделил время различным глобальным конфликтам, включая украинский, конфликтам в Судане и Мьянме. Особый акцент Франциск сделал на ситуации в Газе.

«Я продолжаю с тревогой следить за гуманитарной ситуацией в Газе. В очередной раз требую прекращения боевых действий на всех фронтах, освобождения заложников, оказания помощи истощенному населению. Я призываю всех приложить все усилия, чтобы не допустить разрастания конфликта и идти по пути переговоров, чтобы как можно скорее положить конец этой трагедии. Давайте не будем забывать, что война – это поражение», — заявил Франциск.

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