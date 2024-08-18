Место встречи - Иерусалим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует 19 августа встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме. Об этом сообщил Дмитрий Гендельман, являющийся советником главы израильского кабмина.
"Встреча Нетаньяху с Блинкеном завтра, 19 августа, в 11 утра (12:00 по бакинскому времени) в Иерусалиме", - сказал он.
*** 18:39
Госсекретарь США Энтони Блинкен отбыл с визитом в Израиль. Это девятый визит Энтони Блинкена в Израиль после обострения ситуации на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года, сообщила газета The Times of Israel.
19 августа запланирована встреча Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.