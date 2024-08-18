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Повестка дня Алиева и Путина
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Повестка дня Алиева и Путина

Иран может стать ядерной державой

19:19 1304

Иран может объявить себя ядерной державой до конца года, воспользовавшись моментом, когда политическое будущее Соединенных Штатов остается туманным на фоне напряженной президентской гонки. Об этом пишет Fox News со ссылкой на экспертов.

«Я думаю, это реальный вариант. Я имею в виду, если бы я был Ираном и собирался это сделать, я бы сделал это сейчас, потому что Байден ничего не предпримет», — сказал Джеймс Карафано, вице-президент по исследованиям внешней и оборонной политики в The Heritage Foundation.

По словам Карафано, в случае победы Дональда Трампа на выборах он не собирается начинать конфликт с Тегераном и «в первый же день бомбить Иран». Республиканец не собирается этого делать, и во власти Исламской Республики это понимают, считает эксперт.

«Неважно, могут ли они развернуть ядерное оружие или нет. Они просто скажут это, и все взбесятся. Они могут сказать: «Ну, мы объявляем себя ядерной державой сейчас и будем защищать себя с помощью ядерного оружия», — полагает аналитик.

До этого депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием.

Ранее в США заявили, что Ирану стало проще разработать ядерное оружие.

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