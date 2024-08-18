Совместный проект Алиева и Путина

Значительная часть проектной повестки России и Азербайджана касается развития магистральной инфраструктуры проекта МТК «Север - Юг». Накануне встречи президентов Алиева и Путина в Баку предлагаю рассмотреть перспективы этого комплекса связных магистралей. Напомню, что в ходе визита президента Азербайджана в Москву в апреле этого года Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили с четкой декларацией, в соответствии с которой проходящий по территории Азербайджана западный сегмент МТК «Север - Юг» становится основным железнодорожным маршрутом. При этом будут развиваться оба прикаспийских маршрута, включая «восточное» направление, имеющее несколько выходов на экономическое пространство Российской Федерации.

Задача Азербайджана: к 2028 году - 15 миллионов тонн Учитывая, что визит Ильхама Алиева в Москву совпал с праздничными мероприятиями по поводу 50-летия БАМа, к информационной «подсветке» российско-азербайджанского проекта МТК «Север - Юг» было подключено профессиональное сообщество ветеранов-БАМовцев. В результате чего появилась возможность показать в сравнении с советской Байкало-Амурской магистралью стратегический масштаб проекта МТК «Север - Юг», предполагающий увеличение грузопотока с сегодняшних 7-15 миллионов тонн до 60-100 миллионов тонн на третьем и четвертом этапе развития проекта. К моменту завершения строительства иранского участка Решт - Астара, намеченного на 2027-2028 годы, азербайджанская сторона должна довести пропускную способность своей железной дороги в данном направлении до 15 миллионов тонн в год. Возможно, в рамках данного проекта будет объявлено о строительстве нового пути от железнодорожного узла в Ширване до Астары. На российском сегменте проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы ведутся в данный момент на участке Дербент - Самур и погранпереходе Дербент. К концу 2027 года мощность этого участка планируется довести до 20 миллионов тонн. В ходе апрельских российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне в Москве была озвучена идея об «интернационализации проекта», который, по словам президента Путина, «должен стать примером самой широкой международной кооперации». Видимо, речь идет о работе над формулами партнерства, по которым можно будет привлекать инвесторов не только из России и Азербайджана, но и из третьих стран. По оценке Сергея Шишкарева, главы логистической компании «Дело», весь железнодорожный коридор «Север - Юг» от Астары до Бендер-Аббаса в исполнении двухпутной колеи шириной 1520 мм стоит 18 миллиардов евро (максимально 1,8 триллиона рублей).

Завышена ли эта стоимость? Для сравнения: расширение до 50 миллионов тонн грузопотока в год Транссиба и БАМа на российском «Восточном полигоне» оценивается в 3,7 триллиона руб. Хотя, оценивая затраты по МТК «Север - Юг», неизвестно, включено ли в них строительство новых портовых терминалов в Иране, к примеру, для угольной перевалки. Любопытно, что уголь в качестве одного из ключевых грузов в товарной номенклатуре для МТК «Север - Юг» стал рассматриваться только после того, как министром энергетики РФ стал Сергей Цивилёв, который около шести лет возглавлял Кемеровскую область, хорошо знает угольный бизнес и ныне является сопредседателем российско-иранской межправительственной комиссии. Добавлю, что с сентября 2024 из казахстанского Актау в новый иранский порт Каспиан и далее в Индию и Африку должны начаться тестовые перевозки кемеровского угля в объеме 40 тысяч тонн в месяц. А после того, как начнутся сквозные перевозки по западному маршруту МТК «Север - Юг», значительную часть перевозок того же кемеровского угля может взять на себя азербайджанская дорога.

Нужна ли МТК «Север - Юг» политэкономическая платформа? Другая перспективная тема развития МТК «Север - Юг» связана с фактическим превращением группы государств, вовлеченных в проект, в некий аналог экономического транспортно-интеграционного объединения. Не исключено, что есть необходимость создать специальную коллективную организацию, занимающуюся развитием МТК «Север - Юг» и каспийской промышленной кооперацией. Которая могла бы предоставлять компаниям, осуществляющим перевозки по маршрутам МТК, механизмы разрешения споров. И, конечно, эти механизмы и структура должны быть защищены от воздействия санкций на уровне международного договора. В любом случае России, Азербайджану, Ирану, Казахстану, Туркменистану и странам Персидского залива было бы совсем не лишним в развитие Меморандума о международном транспортном коридоре от 2000-го года подписать следующий документ по МТК «Север - Юг».

Возможно, кому-то этот шаг покажется избыточным. К примеру, ряд экспертов полагают, что вполне достаточно сконцентрироваться на развитии программ ШОС и БРИКС. Но все дело в том, что условное партнёрство по развитию экономической зоны МТК «Север-Юг» является составной частью мегапостроений ШОС, своего рода полигоном, на котором развивается весь комплекс - от финансово-банковской архитектуры до множества других вопросов, входящих в тему построения новых внешнеэкономических ворот России. Подобный Меморандум по созданию "Экономической зоны МТК «Север-Юг" будет оформлять и вбирать новые контракты и обязательства, поддержку взаимного торгового оборота и набор инструментов, каковыми, в частности, является развитие промышленного производства в СЭЗ и строительство терминалов в портах Персидского залива. Полагаю, что дополнительная связующая структура не только не помешает практическому партнёрству участников МТК «Север-Юг", но и структурирует кооперационные процессы. С подобной или близкой по смыслу инициативой мог бы выступить официальный Баку, осуществив тем самым серьезный вклад в развитие макроэкономической составляющей данного проекта евразийской магистральной инфраструктуры. Кроме того, такой шаг сразу же удвоит значение Азербайджана, как ключевого координатора каспийских маршрутов "Срединного коридора", железных дорог и автомагистралей Южного Кавказа, а также западного сегмента МТК «Север-Юг».