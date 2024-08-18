Иран против Израиля: ударит-не ударит, не ударит-ударит, ударит-не ударит…

В Тегеране заявили о том, что, если переговоры по сделке заложников провалятся, Тегеран и Хезболла совершат атаку против Израиля и отомстят за гибель Исмаила Хании. Тема ответа Ирана Израилю на убийство Исмаила Хании постепенно сходит на нет. Теперь иранцы выдвинули новое условия, привязав эти переговоры к неудачному исходу переговоров израильтян с ХАМАС.

Переговоры сами по себе могут продлиться так долго, что «могучий иранский удар» вообще потеряет всякий смысл. На Ближнем Востоке месть – это блюдо, которое обязательно подают горячим. Иначе просто не поймут. Технически вероятность его пока еще сохраняется – но он в любом случае не вызовет ожидаемого Тегераном эффекта, скорее уж будет воспринят с легким недоумением. Что-то обязательно будет – но исключительно локальное и для поддержания имиджа. Хотя, надо признать, уже серьезно подпорченного неприлично затянувшейся паузой, на которую Тегеран поставил операцию «сокрушительная месть». Причем – сделал это далеко не из миролюбия. Уж в чем – в чем, а в этом самом миролюбии иранских «ястребов» и заподозрить-то грешно. Дело совершенно в другом. И это «другое» называется внутренний разброд и шатание в правящих иранских политических элитах. Начинать сколько-нибудь серьезную военно-политическую операцию в таких условиях – безусловный риск.

Хотя бы потому, что противоборствующие иранские стороны, будь то «ястребы», будь то «голуби» детали таковой операции непременно израильтянам сольют. В мельчайших подробностях. Опыт в подобных подставах оппонентов у иранцев чрезвычайно богатый. А когда операция провалится – кого сделают крайним в глазах Верховного лидера? Правильно, по извечному закону о том, что «инициатива имеет инициатора». А «голуби» останутся в белом, да еще и очки к собственному имиджу заработают, как в Иране, так и за рубежом. Кстати, уже зарабатывают на этой политической ситуации. Так что ситуация для «ястребов» сложилась аховая – и с военно-политической операцией промедлили, и с имиджем как-то неудачно получилось. Встает вопрос – как из ситуации выходить? И здесь выход есть и достаточно простой – срочно свернуть кампанию по героизации Хании. А еще лучше – организовать вброс какого-нибудь компромата на покойного. Благо, что с этим, в смысле – компроматом, проблем никаких не будет, хоть ложкой ешь.