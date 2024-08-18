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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Турция рассчитывает на Иран

20:34 1255

Турция надеется, что Иран сыграет конструктивную роль в сближении Анкары и Дамаска. Об этом заявил посол Турции в Иране Хиджаби Кырлангыч в интервью агентству Tasnim.

Указывая на важность нормализации отношений с Дамаском, дипломат призвал предотвратить террористическую угрозу, исходящую от Дамаска.

По его словам, настаивание на выводе из Сирии иностранных сил, в том числе турецкой армии, создаст почву для хаоса, последующего за действиями США в арабской стране.

«Турция хорошо знает, что ряд террористических группировок в Сирии при явной помощи США трансформировались в организации. Мы привержены установлению отношений с Сирией. Турции нужна конструктивная роль Ирана в сирийском вопросе. Анкара и Тегеран играют большую роль в вопросе стабилизации региона», - подчеркнул Кырлангыч.

Он также добавил, что Турция не претендует на территории других стран и стремится обеспечить свою безопасность только путем применения соответствующих подходов.

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