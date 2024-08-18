Лукашенко: Украина «денацифицирована»

В Украине «националистов уже нет, страна фактически денацифицирована», а те, кто остались, «уже не в тренде» , заявил в интервью телеканалу «Россия» президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое, и что гибнут люди», – сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, когда украинцы идут на фронт, они «со всеми прощаются, понимая, что идут в одну сторону».

«Если они введут войска НАТО – это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие… и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем», – добавил Лукашенко.