Стало известно, какую страну будет сдерживать Трамп

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что противодействие Китаю будет приоритетным направлением внешней политики Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Дональд Трамп и я намерены сфокусироваться на восстановлении американского производства, на возвращении рабочих мест [из Китая обратно в США], чтобы не позволить КНР выстроить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем успешнее противостоять Китаю на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сосредоточиться на этом, это самая важная внешнеполитическая проблема", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Китаем. По мнению бывшего лидера, для этого Вашингтону в первую очередь необходимо добиться уважения Пекина.