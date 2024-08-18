USD 1.7000
EUR 1.8669
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Протесты дорого обошлись премьеру Британии

22:31 904

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился на 26 п.п. с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством Opinium.

Согласно информации, в настоящее время рейтинг одобрения Стармера составляет -7%, хотя в первом социологическом исследовании после выборов он был на уровне +19%.

Отмечается, что снижение показателя произошло на фоне антимигрантских беспорядков по всей стране, которые вспыхнули на фоне резни в английском городе Саутпорт, устроенной 29 июля 17-летним подростком Акселем Рудакубаной.

При этом рейтинг одобрения бывшего главы правительства Риши Сунака, который продолжает временно оставаться во главе Консервативной партии, составляет -30%, отмечает агентство.

Опрос Opinium проводился 14-16 августа, в нем приняли участие примерно 2 тыс. человек.

Лейбористская партия на прошедших выборах завоевала 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в парламент всего лишь 121 депутата.

Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным добавлено фото; видео; обновлено
23:20 23081
Лукашенко готовит народ к своему уходу
Лукашенко готовит народ к своему уходу
14:40 8237
Теракт в Тель-Авиве
Теракт в Тель-Авиве видео
22:43 1989
Лукашенко: Украина «денацифицирована»
Лукашенко: Украина «денацифицирована»
21:01 4142
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит…
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит… haqqin.az из Тегерана
19:56 2525
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная
19:39 7344
Победа Камалы Харрис зависит… от Палестины
Победа Камалы Харрис зависит… от Палестины главная тема, все еще актуально
14:11 3961
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии ОБНОВЛЕНО 18:10
18:10 13457
Армения передала Украине советские ракеты
Армения передала Украине советские ракеты все еще актуально
12:37 10020
Иран может стать ядерной державой
Иран может стать ядерной державой
19:19 3138
И полетели ракеты на Израиль
И полетели ракеты на Израиль ВИДЕО
18:30 5079

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным добавлено фото; видео; обновлено
23:20 23081
Лукашенко готовит народ к своему уходу
Лукашенко готовит народ к своему уходу
14:40 8237
Теракт в Тель-Авиве
Теракт в Тель-Авиве видео
22:43 1989
Лукашенко: Украина «денацифицирована»
Лукашенко: Украина «денацифицирована»
21:01 4142
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит…
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит… haqqin.az из Тегерана
19:56 2525
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная
19:39 7344
Победа Камалы Харрис зависит… от Палестины
Победа Камалы Харрис зависит… от Палестины главная тема, все еще актуально
14:11 3961
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии ОБНОВЛЕНО 18:10
18:10 13457
Армения передала Украине советские ракеты
Армения передала Украине советские ракеты все еще актуально
12:37 10020
Иран может стать ядерной державой
Иран может стать ядерной державой
19:19 3138
И полетели ракеты на Израиль
И полетели ракеты на Израиль ВИДЕО
18:30 5079
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться