Армения открыла огонь по Азербайджану
23:06 1441
18 августа около 19:30 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры» в данном направлении, уточнили в ведомстве.
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