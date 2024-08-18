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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Армения открыла огонь по Азербайджану

23:06 1441

18 августа около 19:30 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики из стрелкового оружия, сообщили в Минобороны.

Подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры» в данном направлении, уточнили в ведомстве.

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