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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Республиканцы рассказали, почему Трамп может проиграть

23:30 160

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал возможную причину, по которой кандидат в президенты США Дональд Трамп может проиграть выборы. Об этом сообщает NBC News.

Во время интервью телеканалу Грэма спросили, стоит ли Трампу в рамках президентской кампании продолжать личные нападки на свою главную соперницу - вице-президента США Камалу Харрис.

«Президент Трамп может выиграть эти выборы. Его политика хороша для Америки, и если вы проводите дебаты о президентской политике, он побеждает. Дональд Трамп-провокатор и шоумен, возможно, потерпит поражение на выборах», — заявил сенатор. Он также выразил надежду, что в ближайшие 80 дней Трамп определится со своей программой по снижению инфляции и «исправлению разрушенных границ».

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