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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»

18 августа 2024, 23:53 1747

В Украине «будут очень рады», если Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия».

В Украине «будут очень рады», если Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия».

Говоря о вторжении ВСУ в Курскую область России, Лукашенко сказал, что «это ведет к эскалации конфликта». «Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия.

Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье, - сказал Александр Лукашенко. - Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит».

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», - добавил белорусский лидер.

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