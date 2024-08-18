ХАМАС призывает Израиль не быть эгоистами

Новое предложение об условиях прекращения огня в секторе Газа отвечает исключительно израильским условиям и не соотносится с тем, на что палестинское движение ХАМАС согласилось 2 июля 2024 года. С таким заявлением выступили представители движения.

"После того как посредники сообщили нам, что обсуждалось в ходе последнего раунда переговоров в Дохе, стало ясно, что <...> новое предложение, о котором там говорили, отвечает исключительно условиям Нетаньяху, а именно: оно предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава", - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС. В движении добавили, что Нетаньяху также "внес новые условия в проект соглашения об обмене заложников и отказался от выполнения иных пунктов". Все это, подчеркнули радикалы, "препятствует заключению сделки".

В связи с этим ХАМАС объявило, что возлагает на израильского премьер-министра "всю полноту ответственности за то, что усилия посредников так и не увенчались успехом, а также за жизни израильских заложников, подвергающихся той же опасности, что и жители Газы".

"ХАМАС по-прежнему привержено договоренностям, достигнутым 2 июля и основывавшимся на инициативах, которые выдвинул Байден, и на резолюции Совета Безопасности ООН. Призываем посредников заставить Израиль выполнить те условия, которые были согласованы ранее", - резюмировали в движении.