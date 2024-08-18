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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

В Иране вспомнили 1953 год

01:07 154

Позор свержения избранного народом правительства доктора Мосаддыка в Иране посредством переворота 19 августа 1953 года и «политической и военной поддержки деспотии навсегда останется на лбу режимов США и Англии». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«Рабство, колониализм, перевороты и военные вмешательства в другие страны – это лишь часть темного и позорного прошлого вмешательства США и Англии в дела мира», - написал Канани на своей странице в социальных сетях.

«Эти две страны с таким мрачным прошлым в настоящее время безгранично поддерживают фальшивый и расистский режим Израиля и геноцид в Газе, в то же время они считают себя знаменосцами прав человека и демократии», - добавил он.

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