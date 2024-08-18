В Иране вспомнили 1953 год

Позор свержения избранного народом правительства доктора Мосаддыка в Иране посредством переворота 19 августа 1953 года и «политической и военной поддержки деспотии навсегда останется на лбу режимов США и Англии». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

«Рабство, колониализм, перевороты и военные вмешательства в другие страны – это лишь часть темного и позорного прошлого вмешательства США и Англии в дела мира», - написал Канани на своей странице в социальных сетях.

«Эти две страны с таким мрачным прошлым в настоящее время безгранично поддерживают фальшивый и расистский режим Израиля и геноцид в Газе, в то же время они считают себя знаменосцами прав человека и демократии», - добавил он.