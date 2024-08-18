Посол Азербайджана анонсирует генконсульство России в Карабахе
Генконсульство России может появиться в Карабахе, вопрос находится на стадии обсуждения. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС.
"Российская Федерация выразила желание открыть консульство, потому что у нас в России два генконсульства - в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно. Но, тем не менее, работа в этом направлении идет, предлагаются различные варианты. Этот вопрос находится в стадии обсуждения", - отметил глава азербайджанского диппредставительства.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что в скором времени может начаться подготовка к открытию генконсульства РФ в Ханкенди.
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Президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев проведут в Баку очень насыщенный диалог, двусторонние отношения находятся на высоком уровне союзнического взаимодействия. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС.
«Как уже объявлено, 18-19 августа Баку собирается принимать президента России Владимира Путина. Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух лидеров, - сказал дипломат. - Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия».
«В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Москве. Состоялась обширная беседа с российским президентом Владимиром Путиным, - отметил посол. - Были обсуждены очень многие вопросы. Наш президент принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию БАМа. Как вы знаете, отец Ильхама Гейдаровича, Гейдар Алиев, сыграл большую роль в строительстве и в завершении Байкало-Амурской магистрали. Лично его заслугу отмечали все участники встречи. БАМ был не просто стройкой, а определенным символом советского периода. Надо сказать, что БАМ и сегодня работает на пользу современной России».