ООН поблагодарила Катар

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону усилия посредников, координирующих переговорный процесс между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщило информационное агентство QNA.

В ходе разговора генсек ООН поблагодарил премьера Катара за "продолжающиеся усилия, направленные на справедливое, всеобъемлющее и устойчивое решение палестинского вопроса".

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. В переговорах приняли участие делегации Израиля и посредников из США, Египта и Катара. Стороны договорились провести очередную встречу в Каире до конца следующей недели.