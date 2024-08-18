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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

ООН поблагодарила Катар

01:55 372

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону усилия посредников, координирующих переговорный процесс между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщило информационное агентство QNA.

В ходе разговора генсек ООН поблагодарил премьера Катара за "продолжающиеся усилия, направленные на справедливое, всеобъемлющее и устойчивое решение палестинского вопроса".

Отметим, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. В переговорах приняли участие делегации Израиля и посредников из США, Египта и Катара. Стороны договорились провести очередную встречу в Каире до конца следующей недели.

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