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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

В конце концов, это просто красиво

с миру по нитке
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
02:54 970

Правительство Таиланда возглавила красивая молодая женщина по имениПхетхонгтхан Чинават (говорят, сами тайцы произносят ее имя проще: Пеэтонтан). В этом предложении много необычного.

Во-первых, она действительно не просто молодая глава правительства, а самая молодая в свои 37 лет за всю историю страны и лишь вторая женщина, первой была ее тетя Йинглак Чинават, что тоже достаточно необычно. Главное же, конечно, что новая премьер-министр приходится дочерью самому популярному и влиятельному человеку в Таиланде после короля – Таксину Чинавату, который тоже возглавлял правительство в 2001-2006 году. Из чего многие делают простой и правильный вывод: папа будет в большой степени определять политику правительства, как он умудрялся делать, даже находясь в изгнании в далекой Черногории.

Чинават возвращаются на ведущие позиции в Таиланде, теперь в лице красавицы-дочки, возглавившей, по семейной традиции, правительство

Успех этнического китайца Таксина Чинавата имел под собой две прочных составляющих: женитьбу на дочери полицейского генерала и предпринимательскую хватку, которая позволила ему выстроить компанию – главного мобильного оператора Таиланда, что сделало этого энергичного человека долларовым миллионером, одним из богатейших в стране и известнейших в мире: до арабских шейхов именно он владел английским футбольным клубом «Манчестер Сити», правда, совсем недолго и уже в бытность премьер-министром.

Надо сказать, политиком Таксин Чинавата оказался ничем не менее талантливым, чем предпринимателем. При нем заметно расширились программы социальной поддержки бедным, малому и среднему предпринимательству, развивалась национальная система здравоохранения, страна расплатилась с долгами перед МВФ, устроил бескомпромиссную борьбу с наркоторговлей.

Премьер без проблем, с большим запасом был избран на второй срок, но подкачали предпринимательские привычки: семейство продало часть семейного бизнеса сингапурцам за полтора миллиарда долларов, не уплатив положенные налоги. Противники организовали митинги протеста по всей стране, в результате политического кризиса к власти пришли военные.

Таксину Чинавате пришлось покинуть Таиланд. Великобритания его просьбу о политическом убежище не удовлетворила, пришлось ехать в Черногорию. Правда, большую часть времени он проводил в Дубае. Но и оттуда ему удавалось влиять на дела на родине, в первую очередь через свою Партию народной власти. В частности, как уже говорилось, его младшая сестра Йинглак, кстати, тоже очень красивая женщина, возглавляла правительство в 2011- 2014 годах. Ее также от власти отстраняли, она также имела дело с мятежными военными и ей также пришлось покинуть страну, отправившись к брату в Дубай.

Политиком Таксин Чинавата оказался ничем не менее талантливым, чем предпринимателем. При нем заметно расширились программы социальной поддержки бедным, малому и среднему предпринимательству, развивалась национальная система здравоохранения, страна расплатилась с долгами перед МВФ, устроил бескомпромиссную борьбу с наркоторговлей

О том, что эра семьи Чинават возвращается, заговорили год назад, когда 22 августа в страну вернулся сам Таксин Чинават. Первое, что он сделал в аэропорту по прибытии – преклонил колени и возложил цветы к портрету короля Махи Вачиралонгкорна. Изгнанника тут же арестовали и впаяли восемь лет по совокупности обвинений, но король смягчил приговор до одного года, и уже в феврале этого года глава клана Чинават был освобожден. Из чего легко сделать вывод о некоторых договоренностях между королевским домом и самым популярным политиком страны.

И вот новый результат этих договоренностей: Чинават возвращаются на ведущие позиции в Таиланде, теперь в лице красавицы-дочки, возглавившей, по семейной традиции, правительство. До следующего момента, когда вмешаются военные?

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