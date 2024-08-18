В конце концов, это просто красиво

Правительство Таиланда возглавила красивая молодая женщина по имениПхетхонгтхан Чинават (говорят, сами тайцы произносят ее имя проще: Пеэтонтан). В этом предложении много необычного. Во-первых, она действительно не просто молодая глава правительства, а самая молодая в свои 37 лет за всю историю страны и лишь вторая женщина, первой была ее тетя Йинглак Чинават, что тоже достаточно необычно. Главное же, конечно, что новая премьер-министр приходится дочерью самому популярному и влиятельному человеку в Таиланде после короля – Таксину Чинавату, который тоже возглавлял правительство в 2001-2006 году. Из чего многие делают простой и правильный вывод: папа будет в большой степени определять политику правительства, как он умудрялся делать, даже находясь в изгнании в далекой Черногории.

Успех этнического китайца Таксина Чинавата имел под собой две прочных составляющих: женитьбу на дочери полицейского генерала и предпринимательскую хватку, которая позволила ему выстроить компанию – главного мобильного оператора Таиланда, что сделало этого энергичного человека долларовым миллионером, одним из богатейших в стране и известнейших в мире: до арабских шейхов именно он владел английским футбольным клубом «Манчестер Сити», правда, совсем недолго и уже в бытность премьер-министром. Надо сказать, политиком Таксин Чинавата оказался ничем не менее талантливым, чем предпринимателем. При нем заметно расширились программы социальной поддержки бедным, малому и среднему предпринимательству, развивалась национальная система здравоохранения, страна расплатилась с долгами перед МВФ, устроил бескомпромиссную борьбу с наркоторговлей. Премьер без проблем, с большим запасом был избран на второй срок, но подкачали предпринимательские привычки: семейство продало часть семейного бизнеса сингапурцам за полтора миллиарда долларов, не уплатив положенные налоги. Противники организовали митинги протеста по всей стране, в результате политического кризиса к власти пришли военные. Таксину Чинавате пришлось покинуть Таиланд. Великобритания его просьбу о политическом убежище не удовлетворила, пришлось ехать в Черногорию. Правда, большую часть времени он проводил в Дубае. Но и оттуда ему удавалось влиять на дела на родине, в первую очередь через свою Партию народной власти. В частности, как уже говорилось, его младшая сестра Йинглак, кстати, тоже очень красивая женщина, возглавляла правительство в 2011- 2014 годах. Ее также от власти отстраняли, она также имела дело с мятежными военными и ей также пришлось покинуть страну, отправившись к брату в Дубай.