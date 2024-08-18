Армяне стреляют на границе. Ответные меры Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 18 августа примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Напомним, что 18 августа около 19:30 подразделения вооруженных сил Армении также обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.