Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции

Самолет-амфибия «Бе-200ЧС» авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участие в операциях по тушению очагов возгорания.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки самолет действовал в направлении Мугла - Ула, во время 12 подлетов к местам пожара сбросил 114 тонн воды.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.