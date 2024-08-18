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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции

09:32 2102

Самолет-амфибия «Бе-200ЧС» авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленный в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи в борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает участие в операциях по тушению очагов возгорания.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки самолет действовал в направлении Мугла - Ула, во время 12 подлетов к местам пожара сбросил 114 тонн воды.

В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.

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Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
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