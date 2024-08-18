Маск отрицает...

Владелец Tesla Илон Маск опроверг данные о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

РБК передает, что такие предположения возникли на фоне опубликованного Кадыровым видео с автомобилем и его словам о благодарности Маску за него. Один из пользователей X (также принадлежит Маску) задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? ...Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал в ответ Маск.

Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет, 17 августа. Он назвал отличными характеристики электропикапа. Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.