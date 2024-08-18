USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0190
Подписаться на уведомления
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Президент Южной Кореи призвал готовиться к войне с Пхеньяном

10:06 1076

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал усилить готовность к отражению провокаций КНДР в «серой зоне» и гибридной войне с Севером, сообщает агентство «Ренхап».

«Мы должны усилить нашу готовность реагировать на провокации Северной Кореи в «серой зоне», такие как распространение ложной информации, фейковых новостей и кибератак», - цитирует агентство заявление Юн Сок Еля, сделанное во время заседания Кабинета министров.

Президент Южной Кореи предупредил, что Север может попытаться создать социальную нестабильность с помощью насилия, пропаганды и агитации на ранних стадиях конфликта.

«Мы должны активно искать методы предотвращения раскола и повышения решимости людей к сопротивлению», - сказал глава государства.

Он добавил, что «для поддержания национальной безопасности и повышения нашей готовности к войне мы должны надежно защищать транспорт, связь, водоснабжение, социальную инфраструктуру и важнейшие государственные объекты».

В понедельник в стране начались ежегодные военные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 29 августа. Сеул и Вашингтон заявили, что учения носят оборонительный характер. В воскресенье институт по делам США при МИД КНДР осудил учения как «самые оскорбительные и провокационные военные учения по подготовке к агрессии».

Армяне стреляют на границе. Ответные меры Азербайджана
Армяне стреляют на границе. Ответные меры Азербайджана
09:14 5113
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная; все еще актуально
18 августа 2024, 19:39 13792
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США фото
11:05 1085
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
10:26 1015
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
09:32 2104
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе» обновлено 02:37
02:37 11634
В конце концов, это просто красиво
В конце концов, это просто красиво с миру по нитке
02:54 7981
Армения открыла огонь по Азербайджану
Армения открыла огонь по Азербайджану
18 августа 2024, 23:06 10371
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии ОБНОВЛЕНО 18:10
18 августа 2024, 18:10 17386
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
18 августа 2024, 23:53 6861
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным добавлено фото; видео; обновлено
18 августа 2024, 23:20 36041

ЭТО ВАЖНО

Армяне стреляют на границе. Ответные меры Азербайджана
Армяне стреляют на границе. Ответные меры Азербайджана
09:14 5113
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная; все еще актуально
18 августа 2024, 19:39 13792
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США фото
11:05 1085
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
10:26 1015
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
09:32 2104
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе» обновлено 02:37
02:37 11634
В конце концов, это просто красиво
В конце концов, это просто красиво с миру по нитке
02:54 7981
Армения открыла огонь по Азербайджану
Армения открыла огонь по Азербайджану
18 августа 2024, 23:06 10371
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии ОБНОВЛЕНО 18:10
18 августа 2024, 18:10 17386
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
18 августа 2024, 23:53 6861
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным добавлено фото; видео; обновлено
18 августа 2024, 23:20 36041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться