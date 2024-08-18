Президент Южной Кореи призвал готовиться к войне с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал усилить готовность к отражению провокаций КНДР в «серой зоне» и гибридной войне с Севером, сообщает агентство «Ренхап».

«Мы должны усилить нашу готовность реагировать на провокации Северной Кореи в «серой зоне», такие как распространение ложной информации, фейковых новостей и кибератак», - цитирует агентство заявление Юн Сок Еля, сделанное во время заседания Кабинета министров.

Президент Южной Кореи предупредил, что Север может попытаться создать социальную нестабильность с помощью насилия, пропаганды и агитации на ранних стадиях конфликта.

«Мы должны активно искать методы предотвращения раскола и повышения решимости людей к сопротивлению», - сказал глава государства.

Он добавил, что «для поддержания национальной безопасности и повышения нашей готовности к войне мы должны надежно защищать транспорт, связь, водоснабжение, социальную инфраструктуру и важнейшие государственные объекты».

В понедельник в стране начались ежегодные военные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 29 августа. Сеул и Вашингтон заявили, что учения носят оборонительный характер. В воскресенье институт по делам США при МИД КНДР осудил учения как «самые оскорбительные и провокационные военные учения по подготовке к агрессии».