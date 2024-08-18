В Азербайджане создан венчурный фонд SABAH.fund c капиталом в 25 млн долларов

Генеральными партнерами фонда являются Рагим Байрамлы и Аббас Казми, среди инвесторов выступают такие компании, как Moonwake Investment, SOCAR, Integrity Group, Азербайджанская Инвестиционная Компания и другие. SABAH.fund, выходящий за национальные границы, создан для поддержки инициативы Techplomacy Инновационного Центра SABAH.HUB. Фонд направлен на поддержку инновационных предпринимателей и стимулирование технологического прогресса в ключевых отраслях и быстроразвивающихся регионах.

Инновационный центр SABAH.HUB создал венчурный фонд с капиталом в 25 миллионов долларов под названием SABAH.fund. Являясь первым венчурным фондом, охватывающим регионы Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), фонд привлек 11 миллионов долларов на этапе «первого закрытия» (first close), что делает его крупнейшим венчурным фондом в Азербайджане.

В соответствии с инвестиционной стратегией фонда основными направлениями являются финансовые технологии (FinTech), чистые технологии (CleanTech) и образовательные технологии (EdTech). Второстепенные направления включают цифровое здравоохранение, агротехнологии (AgriTech), технологии в области недвижимости (PropTech) и логистические технологии LogisticsTech. SABAH.fund будет инвестировать в самые перспективные и инновационные технологические стартапы региона на предпосевной (pre-seed) и посевной (seed) стадиях.

Управление фондом осуществляют Рагим Байрамлы и Аббас Казми, обладающие значительным опытом. Рагим Байрамлы является исполнительным директором Инновационного Центра SABAH.HUB, он выпускник Лондонской школы экономики (LSE). Ранее работал стратегическим консультантом в McKinsey, на данный момент является соучредителем нескольких успешных проектов, таких как Push30 и LANDAU School. Аббас Казми, в свою очередь, отмечен такими престижными наградами, как Forbes 30 Under 30 и Maserati 100, является успешным предпринимателем и венчурным инвестором. Он также выпускник Оксфордского университета, эксперт по предпринимательству в Saïd Business School.

Рагим Байрамлы поделился своим видением будущего фонда: «SABAH.fund привержен поддержке компаний с глобальными амбициями. Наша цель - создание инновационных мостов для технологий и образования в Кавказском регионе, Центральной Азии и MENA».

Аббас Казми добавил: «SABAH.fund нацелен на обеспечение как высоких финансовых доходов для инвесторов, так и значительных исторических изменений».

За три года своей деятельности Инновационный Центр SABAH.HUB поддержал развитие сотен стартапов и обучил тысячи людей основам инновационной экосистемы. Основная миссия SABAH.HUB заключается в развитии стартап-экосистемы через венчурный и человеческий капитал. Создание SABAH.fund свидетельствует о нашей готовности полностью поддерживать инновационные решения.

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