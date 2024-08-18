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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

«Последний шанс» Израиля и ХАМАС

10:26 1016

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нынешний раунд переговоров по сектору Газа «последним шансом», чтобы добиться возвращения заложников и прекращения огня в анклаве. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

«Это может быть последний шанс - вернуть похищенных и добиться прекращения огня», - сказал Блинкен, которого цитируют израильские СМИ.

Блинкен прибыл в Израиль накануне вечером, 19 августа, у него также запланированы встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Йоавом Галантом.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций отмечается, что переговоры прошли «в позитивной атмосфере». Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца этой недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.

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18 августа 2024, 23:20 36045
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