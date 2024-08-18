«Последний шанс» Израиля и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нынешний раунд переговоров по сектору Газа «последним шансом», чтобы добиться возвращения заложников и прекращения огня в анклаве. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

«Это может быть последний шанс - вернуть похищенных и добиться прекращения огня», - сказал Блинкен, которого цитируют израильские СМИ.