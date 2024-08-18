Американцы отправили на Тайвань зенитные комплексы

По данным газеты «Тайбэй шибао», еще восемь таких систем будут переданы в 2025 году.

Как указал источник издания в вооруженных силах, объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн). Зенитные комплексы уже установлены на корабли, что позволит повысить их оборонительные возможности против ракет, воздушных целей и катеров противника.

Ранее США и Тайвань заключили сделку о поставке 21 установки Mark 15 Phalanx Block 1B: она предусматривала передачу 13 новых комплексов и модернизацию имеющихся на вооружении Тайваня 8 комплексов Block 1A до модификации Block 1B.

Mark 15 Phalanx Block 1B представляет собой шестиствольную артиллерийскую установку, сконструированную по схеме Гатлинга. Она применяется в качестве системы вооружения ближнего рубежа обороны корабля и используется для поражения воздушных и надводных целей, а также крылатых ракет на удалении до 1,5 км. Скорострельность комплекса достигает 4,5 тыс. 20-миллиметровых снарядов в минуту.