Имран Хан хочет стать канцлером Оксфорда

«Заявка Имрана Хана на участие в выборах канцлера Оксфордского университета была подана. Мы рассчитываем на всеобщую поддержку лидера ДЗС», - говорится в его сообщении в X.

Находящийся в тюремном заключении по различным обвинениям бывший премьер-министр Пакистана, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан выставил свою кандидатуру на выборах канцлера Оксфордского университета. Об этом сообщил советник экс-главы пакистанского Кабмина Сайед Зульфикар Бухари.

Должность канцлера университета Оксфорда осталась вакантной после ухода в отставку занимавшего ее в течение 21 года 80-летнего лорда Паттена. Впервые выборы нового канцлера, церемониального главы этого учебного заведения, будут проводиться в режиме онлайн с участием 350 тыс. членов студенческого собрания, и Хан, как считают его однопартийцы, сможет с успехом баллотироваться на них.

Оксфордский университет - альма-матер для Хана, там в колледже Кебл он в 1972 году изучал экономику и политику, а также был капитаном университетской команды по крикету. О работе на посту главы университетского коллектива политик тоже знает не понаслышке - с 2005 по 2014 год он был канцлером британского Брэдфордского университета.

В начале июня Высший суд Исламабада оправдал 72-летнего Хана и экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши по обвинению в разглашении государственной тайны, отменив вынесенные им в январе приговоры, по которым экс-министры получили 10 лет лишения свободы. Несмотря на это, политики продолжают находиться в тюрьме в связи с предъявленными им новыми обвинениями в различных противоправных действиях.