А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США

Глава Госкомитета рассказал о широкомасштабных проектах, реализованных ведомством в последние годы, довел до внимания задачи, поставленные в выступлении президента Ильхама Алиева на V Съезде (Съезде Победы) азербайджанцев мира. Он подчеркнул, что азербайджанцы мира, в том числе азербайджанская община в США, всегда демонстрировали приверженность идеологии азербайджанства, активно участвовали в информационной войне, благодаря плодотворной деятельности добились повышения авторитета диаспоры.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Соединенных Штатах Америки.

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев отметил деятельность азербайджанской диаспоры, а также эффективность сотрудничества с Госкомитетом с тем, чтобы община стала еще сильнее.

Председатель Aльянса американо-азербайджанских организаций Мюнаввер Вахабова рассказала о работе организации, а также Координационного совета, коснулась дальнейшего расширения сферы их деятельности. Известный врач Шапур Ансари, проживающий в США, констатировал усиление диаспоры, ее готовность к вызовам нового времени, важность выполнения еще большей работы.

В выступлениях также отмечено, что состоявшийся с 1 по 7 августа в Лачине V Летний лагерь диаспорской молодежи встречен азербайджанцами мира с большим одобрением. На встрече с общиной был проведен обмен мнениями и обсуждения касательно перспективы, показаны различные видеоролики о работе комитета и азербайджанской диаспоры.

Председателю Комитета по образованию и культуре Азербайджано-американской ассоциации культуры в штате Флорида, члену Гильдии музыкантов США, профессору по фортепиано Университета Флориды Парвин Мурадовой была вручена юбилейная медаль «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)», а руководителю Американо-азербайджанского центра интеграции Самиру Новрузову, активному члену азербайджанской общины в США Рене Аббасовой и соучредителю Сети азербайджанцев США (USAN), активисту диаспоры Бадиру Мамедли - медаль «За заслуги в диаспорской деятельности». Награжденные выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнули, что и впредь будут с еще большей решимостью прилагать усилия на пути защиты национальных интересов и усиления диаспорской деятельности.

А в городе Александрия американского штата Вирджиния состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.