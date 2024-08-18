А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Соединенных Штатах Америки.
Глава Госкомитета рассказал о широкомасштабных проектах, реализованных ведомством в последние годы, довел до внимания задачи, поставленные в выступлении президента Ильхама Алиева на V Съезде (Съезде Победы) азербайджанцев мира. Он подчеркнул, что азербайджанцы мира, в том числе азербайджанская община в США, всегда демонстрировали приверженность идеологии азербайджанства, активно участвовали в информационной войне, благодаря плодотворной деятельности добились повышения авторитета диаспоры.
Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев отметил деятельность азербайджанской диаспоры, а также эффективность сотрудничества с Госкомитетом с тем, чтобы община стала еще сильнее.
Председатель Aльянса американо-азербайджанских организаций Мюнаввер Вахабова рассказала о работе организации, а также Координационного совета, коснулась дальнейшего расширения сферы их деятельности. Известный врач Шапур Ансари, проживающий в США, констатировал усиление диаспоры, ее готовность к вызовам нового времени, важность выполнения еще большей работы.
В выступлениях также отмечено, что состоявшийся с 1 по 7 августа в Лачине V Летний лагерь диаспорской молодежи встречен азербайджанцами мира с большим одобрением. На встрече с общиной был проведен обмен мнениями и обсуждения касательно перспективы, показаны различные видеоролики о работе комитета и азербайджанской диаспоры.
Председателю Комитета по образованию и культуре Азербайджано-американской ассоциации культуры в штате Флорида, члену Гильдии музыкантов США, профессору по фортепиано Университета Флориды Парвин Мурадовой была вручена юбилейная медаль «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)», а руководителю Американо-азербайджанского центра интеграции Самиру Новрузову, активному члену азербайджанской общины в США Рене Аббасовой и соучредителю Сети азербайджанцев США (USAN), активисту диаспоры Бадиру Мамедли - медаль «За заслуги в диаспорской деятельности». Награжденные выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнули, что и впредь будут с еще большей решимостью прилагать усилия на пути защиты национальных интересов и усиления диаспорской деятельности.
А в городе Александрия американского штата Вирджиния состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.
Соучредитель Aзербайджанской ассоциации Севда Тахирли, поприветствовав гостей, рассказала о плодотворной деятельности азербайджанской общины, отметила, что открытие Дома Азербайджана - большой подарок для общины в США.
Фуад Мурадов, расценив открытие Дома Азербайджана как важный факт, влияющий на повышение активности общины, поздравил соотечественников с этим знаменательным событием. Коснувшись проектов, осуществляемых по поручению и рекомендациям Ильхама Алиева, председатель Госкомитета подчеркнул, что открытые на сегодняшний день в зарубежных странах дома Азербайджана представляют особое значение с точки зрения сетевого взаимодействия.
Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев поздравил соотечественников с открытием Дома Азербайджана, пожелал азербайджанской диаспоре успехов.
Соучредитель Aзербайджанской ассоциации, руководитель компании A-Level Аян Алиева говорила об успешной деятельности в США, доведении правды о стране до общественно-политических кругов и планах, связанных с Домом Азербайджана.
В выступлениях отмечена важность дальнейшей активизации пропаганды родного языка, истории и культуры, привлечения молодежи к диаспорской деятельности, выражена надежда, что Дом Азербайджана в будущем внесет большой вклад в это дело.
После церемонии открытия состоялась встреча с азербайджанской общиной в Вирджинии.
Фуад Мурадов рассказал о проводимой Госкомитетом работе. В выступлениях членов общины говорилось об усилении координированной деятельности азербайджанской общины в США, ускорении процессов организационного становления и сетевого взаимодействия. Затем были показаны видеоролики о деятельности диаспоры. Встреча завершилась проведением обмена мнениями по таким темам, как повышение показателей качества диаспорской деятельности, активность на информационных платформах, цели диаспорского движения и пр.