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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

В Баку горел автобус

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11:16 975

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в пассажирском автобусе в Баку на круге Локбатан.

Согласно сообщению пресс-службы, по указанному адресу прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Было установлено, что пожар произошел в пассажирском автобусе Daewoo, который шел по маршруту №164. Частично сгорели салон автобуса и задние левые колеса. Пострадавших нет.

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