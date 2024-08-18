В Баку горел автобус

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в пассажирском автобусе в Баку на круге Локбатан.

Согласно сообщению пресс-службы, по указанному адресу прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Было установлено, что пожар произошел в пассажирском автобусе Daewoo, который шел по маршруту №164. Частично сгорели салон автобуса и задние левые колеса. Пострадавших нет.