В Индии анонсировали визит Моди в Украину
11:21 392
МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди посетит Польшу и Украину. Конкретные даты ведомство не назвало, передает AFP.
Газета The Hindu писала, что визит состоится 23 августа.
В июле премьер Индии посетил с двухдневным визитом Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась в том числе и Украина.
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