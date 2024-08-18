В Индии анонсировали визит Моди в Украину

МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди посетит Польшу и Украину. Конкретные даты ведомство не назвало, передает AFP.

Газета The Hindu писала, что визит состоится 23 августа.

В июле премьер Индии посетил с двухдневным визитом Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась в том числе и Украина.