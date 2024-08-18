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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

В Индии анонсировали визит Моди в Украину

11:21 392

МИД Индии сообщил, что премьер-министр страны Нарендра Моди посетит Польшу и Украину. Конкретные даты ведомство не назвало, передает AFP.

Газета The Hindu писала, что визит состоится 23 августа.

В июле премьер Индии посетил с двухдневным визитом Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась в том числе и Украина.

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Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
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ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
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02:37 11652
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02:54 7990
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Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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18 августа 2024, 23:20 36055
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