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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Еще один запрет для трудовых мигрантов в России

11:41 490

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы проекта пояснили, что в случае принятия закона наличие трудового договора или патента у иностранца перестанет быть основанием для переезда в страну его семьи.

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение контроля за мигрантами. По его словам, на рассмотрении нижней палаты парламента находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

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