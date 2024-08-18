Банк ABB представил новый продукт: приносит процентный доход на остаток средств

DigiHesab Max предлагает полностью цифровой опыт и обеспечивает клиентам процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями этого продукта, клиенту необходимо войти в мобильное приложение Банка ABB, перейти в раздел «Счета», создать учетную запись DigiHesab Max, пополнить ее и начать получать проценты на остаток средств.

Банк ABB представил еще один цифровой продукт, открывающий новые преимущества для клиентов. Это продукт DigiHesab Max.

Проценты начисляются на остаток средств в пределах от 200 AZN до 500 000 AZN. Это распространяется исключительно на счета в манатах. Пополнить счет DigiHesab Max можно с любой банковской карты без комиссии.

Клиенты могут открыть несколько счетов DigiHesab Max на максимальную сумму до 500 000 манатов каждый.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.