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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Банк ABB представил новый продукт: приносит процентный доход на остаток средств

11:46 207

Банк ABB представил еще один цифровой продукт, открывающий новые преимущества для клиентов. Это продукт DigiHesab Max.

DigiHesab Max предлагает полностью цифровой опыт и обеспечивает клиентам процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями этого продукта, клиенту необходимо войти в мобильное приложение Банка ABB, перейти в раздел «Счета», создать учетную запись DigiHesab Max, пополнить ее и начать получать проценты на остаток средств.

Проценты начисляются на остаток средств в пределах от 200 AZN до 500 000 AZN. Это распространяется исключительно на счета в манатах. Пополнить счет DigiHesab Max можно с любой банковской карты без комиссии.

Клиенты могут открыть несколько счетов DigiHesab Max на максимальную сумму до 500 000 манатов каждый.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная; все еще актуально
18 августа 2024, 19:39 13810
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США фото
11:05 1103
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
«Последний шанс» Израиля и ХАМАС
10:26 1020
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
Кадры тушения пожара самолетом-амфибией МЧС в Турции
09:32 2112
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе» обновлено 02:37
02:37 11655
В конце концов, это просто красиво
В конце концов, это просто красиво с миру по нитке
02:54 7992
Армения открыла огонь по Азербайджану
Армения открыла огонь по Азербайджану
18 августа 2024, 23:06 10373
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии
Полад Бюльбюльоглы заявил о завершении своей миссии ОБНОВЛЕНО 18:10
18 августа 2024, 18:10 17390
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
Лукашенко: «Украина будет очень рада, если Россия применит ядерное оружие»
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным добавлено фото; видео; обновлено
18 августа 2024, 23:20 36060
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