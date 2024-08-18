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Золото набирает обороты

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Цена золота, впервые превысившая $2500 за унцию в минувшую пятницу, держится выше этой отметки на торгах в понедельник. Стоимость драгметалла, по данным на 11:30 по бакинскому времени, составляла $2502,2 за унцию.

В пятницу золото обновило рекордный максимум на фоне слабых статданных по экономике США, повысивших уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению ставки в сентябре. Некоторые эксперты не исключают, что ФРС опустит ставку не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 б.п. на предстоящем заседании, пишет Интерфакс.

Золото подорожало более чем на 20% в этом году, в частности, благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Росту спроса на драгметалл также способствует общий интерес инвесторов к активам «тихой гавани» в связи с серьезной напряженностью на Ближнем Востоке и российско-украинским конфликтом. 

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