Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Россия благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране и работу школ, где этот язык изучается, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. «Благодарны вам за то внимание, которые вы уделяете развитию русского языка. 300 школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане», - отметил президент РФ. Путин напомнил о работе межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству. «Совсем недавно - десять дней назад - здесь в Баку проходило очередное заседание межправкомиссии, [комиссия] работает успешно», - отметил президент РФ. Российский лидер также напомнил о прошедших в июне в Азербайджане Днях культуры России. Путин также сказал, что тысячи молодых граждан Азербайджана уже получают в России высшее образование, и Москва готова расширить это взаимодействие.

* * * 14:05 Мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между Азербайджаном и Россией, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в узком составе. «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами. Подписанная нами в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии успешно выполняется, и в политической сфере, и в экономической сфере мы видим очень позитивную динамику, хорошие цифры. И, конечно, сотрудничаем и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяем гуманитарному сотрудничеству, но и во многих других сферах», - сказал глава азербайджанского государства. Ильхам Алиев также выразил уверенность в том, что нынешний государственный визит Владимира Путина в Азербайджан будет полезным для двусторонних отношений: «Сегодня подробно еще раз пройдемся по повестке дня. Уверен, что визит будет и приятным для Вас, и полезным для наших отношений». В то же время президент РФ сказал, что декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией успешно выполняется: «Наши отношения развиваются на основе декларации, которую мы с Вами подписали еще в начале 2022 года, она успешно выполняется, и хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе Вашего визита в апреле этого года в Москву». Путин также заявил, что у Москвы и Баку много направлений для совместной работы: «Торгово-экономические связи развиваются успешно. Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что 4 млрд с небольшим (годовой товарооборот – ред.) – это хорошая цифра. Это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. И действительно, здесь можно говорить не только об энергетике, промышленной кооперации, транспорте, логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы. Четыре с лишним миллиарда долларов прямых инвестиций в азербайджанскую экономику – это тоже неплохой показатель. Более 127 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане, и это тоже, безусловно, не предел».

* * * 13:50 Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мирного соглашения и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе. «Если мы что-то можем сделать для того, чтобы нам выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, как мы много раз с вами говорили, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», - сказал глава российского государства. Путин отметил, что знает о нацеленности Азербайджана на завершение всех процедур и стремлении к полному урегулированию: «Это мне хорошо известно. Поговорим об этом дополнительно». Президент РФ также сказал, что Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. «Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», - сказал Путин.

* * * 13:40 Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. «Сегодня в рамках государственного визита продолжаем наше общение. По существу мы начали уже со вчерашнего дня, провели обстоятельный обмен мнениями по важным вопросам и двусторонней повестки, и региональной безопасности. Сегодня продолжим и в узком формате, и в расширенном», - сказал Ильхам Алиев на встрече с Путиным в Баку. Президент Азербайджана также сказал, что Баку и Москва удовлетворены уровнем двустороннего сотрудничества. «Хотел бы отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами», - сказал Ильхам Алиев.

* * * 13:27 Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали российско-азербайджанские переговоры в узком составе. После кратких выступлений обоих лидеров беседа продолжится за закрытыми дверями. «Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом», - отметил российский лидер в начале переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во время государственного визита. Путин отметил, что президент Азербайджана с супругой Мехрибан Алиевой уделяют большое внимание развитию Баку. Президент России также заявил, что после визита в Азербайджан расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», - пообещал Путин. Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сказал президент РФ.

* * * 13:17 Президент РФ Владимир Путин на «Аурусе» подъехал к площадке перед главным входом в президентский дворец в резиденции «Загульба». Его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президенты заняли места перед главным входом в здание. Лидеры выслушали рапорт командира роты почетного караула. Затем оркестр исполнил государственные гимны Азербайджана и Российской Федерации. Церемония официальной встречи завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем. Ильхам Алиев и Владимир Путин зашли в здание дворца, где после церемонии фотографирования стартуют российско-азербайджанские переговоры в узком составе.

* * * 12:57 Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент России Владимир Путин посетил Аллею шехидов. В честь президента РФ был выстроен почетный караул. Владимир Путин возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».