Военные учения Азербайджана и Казахстана

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркенте Алматинской области Республики Казахстан проводятся совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024»). Об этом информирует оборонное ведомство Азербайджана.

Совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» продлятся до 24 августа.