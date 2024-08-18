Военные учения Азербайджана и Казахстана
12:50 1274
Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркенте Алматинской области Республики Казахстан проводятся совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024»). Об этом информирует оборонное ведомство Азербайджана.
Совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» продлятся до 24 августа.
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