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Демократы решили бороться за Палестину

12:57 998

Демократическая партия США в новой программе подтвердила поддержку Израиля в борьбе против палестинского движения ХАМАС, а также поддержала создание отдельного государства Палестина. Об этом 19 августа сообщает газета The Washington Post.

Партийная программа была представлена накануне. 92-страничный документ вынесен на голосование делегатов вечером 19 августа. Ожидается, что он будет принят в том виде, в котором написан.

«В документе демократы подтверждают свою поддержку Израиля в борьбе против ХАМАС, а также решения о создании двух государств, которое «поддерживает право палестинцев жить в условиях свободы и безопасности в собственном жизнеспособном государстве», — пишет издание.

В новой программе также не упоминается эмбарго на поставки Израилю оружия. Данное требование было главным предметом разногласий среди демократов на этапе публичной разработки документа, указывает газета. При этом в нем подтверждается поддержка партией «немедленного и прочного соглашения о прекращении огня», которое также подразумевает освобождение всех заложников.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что работа над сделкой по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и ХАМАС все еще в процессе. 

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