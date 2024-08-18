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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Иран предупредил Армению

13:08 3872

Отношения между Ираном и Арменией достаточно конструктивные и тесные. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани.

По его словам, существует общее стремление развивать дружественные и всесторонние отношения между двумя странами: «Обе стороны подчеркивают важность поддержания стабильности и безопасности в регионе, а также обеспечения безопасности границ.

Мы не комментируем двусторонние вопросы между странами, но подчеркиваем, что относимся непозитивно к присутствию США в регионе».

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