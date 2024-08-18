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Трамп назвал Харрис «коммунисткой»

14:10 466

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал свою соперницу от демократов Камалу Харрис, назвав ее «коммунисткой».

«Товарищ Камала Харрис опасна для нашей страны. Она коммунистка, всегда была коммунисткой и всегда будет коммунисткой. Под ее «руководством» США потерпят крах, и крах быстрый», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

17 августа Трамп раскритиковал представленный Харрис экономический план, заявив, что та показала себя «полной коммунисткой». Ранее кандидат от партии демократов пообещала в случае победы на выборах ввести первый в истории федеральный запрет на повышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп, комментируя ее предложение, выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали».

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