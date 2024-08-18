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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Отличное выступление спортсменов МЧС в Москве

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14:09 395

17-18 августа 2024 года в Москве прошли I Всемирные корпоративные игры.

В соревнованиях приняли участие и команды МЧС Азербайджана, которые показали высокие результаты.

Так, в соревнованиях по волейболу мужская команда МЧС Азербайджана вышла в финал. В финале команда продемонстрировала упорную игру и одержала победу над командой России «Электропрофсоюз» со счетом 2:1, завоевав золотую медаль.

В соревнованиях по баскетболу мужская команда министерства, борясь в финале A, завоевала бронзовую медаль.

Кроме того, сотрудник МЧС Али Байрамов смог получить серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по настольному теннису.

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