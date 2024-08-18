USD 1.7000
EUR 1.8768
RUB 0.0190
Подписаться на уведомления
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
Новость дня
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю

14:39 558

Полиция Израиля подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве 18 августа был терактом. «Взрыв мощного взрывного устройства вчера (18 августа) вечером в Тель-Авиве – теракт», - говорится в заявлении.

«Со вчерашнего вечера силы Тель-Авивского округа полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) действуют на месте происшествия, где взорвалось взрывное устройство. После проведения всех следственных действий можно сказать, что это террористическая атака путем подрыва мощного взрывного устройства», - пояснили в полицейской пресс-службе.

«В результате взрыва мирный житель получил ранения средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве и пригрозили подготовкой новых атак. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ХАМАС.

«Бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) и «Сарая аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада») подтверждают, что подготовили операцию с участием смертника в Тель-Авиве вчера, в воскресенье», - говорится в документе.

Радикалы заявили, что отныне будут на регулярной основе организовывать теракты с участием террористов-смертников на территории Израиля, «пока оккупанты не прекратят свою агрессию против гражданских лиц», а также пока еврейское государство «не перестанет пытаться выселить палестинцев с их территорий».

Еще одной предпосылкой для возобновления активной террористической деятельности на территории Израиля боевики назвали проводимую властями еврейского государства «политику покушений» на лидеров движений.

Азербайджан поддерживает российскую площадку по Карабаху
Азербайджан поддерживает российскую площадку по Карабаху
14:46 801
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе» обновлено 02:37
02:37 13266
Новый проект Баку и Москвы на Каспии
Новый проект Баку и Москвы на Каспии
14:57 349
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку фото; видео; обновлено 14:25
14:25 7413
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит…
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит… haqqin.az из Тегерана
18 августа 2024, 19:56 4985
Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю
Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю
14:39 559
Армения продолжает провокации на границе
Армения продолжает провокации на границе обновлено 12:07
12:07 9695
Военные учения Азербайджана и Казахстана
Военные учения Азербайджана и Казахстана
12:50 1276
Золото набирает обороты
Золото набирает обороты
12:12 2574
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная; все еще актуально
18 августа 2024, 19:39 15324
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США фото
11:05 2844

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан поддерживает российскую площадку по Карабаху
Азербайджан поддерживает российскую площадку по Карабаху
14:46 801
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе»
ТАСС исказил слова посла Полада Бюльбюльоглы: «Я не говорил о генконсульстве России в Карабахе» обновлено 02:37
02:37 13266
Новый проект Баку и Москвы на Каспии
Новый проект Баку и Москвы на Каспии
14:57 349
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку фото; видео; обновлено 14:25
14:25 7413
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит…
Иран против Израиля: ударит - не ударит, не ударит - ударит, ударит - не ударит… haqqin.az из Тегерана
18 августа 2024, 19:56 4985
Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю
Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю
14:39 559
Армения продолжает провокации на границе
Армения продолжает провокации на границе обновлено 12:07
12:07 9695
Военные учения Азербайджана и Казахстана
Военные учения Азербайджана и Казахстана
12:50 1276
Золото набирает обороты
Золото набирает обороты
12:12 2574
Совместный проект Алиева и Путина
Совместный проект Алиева и Путина статья концептуальная; все еще актуально
18 августа 2024, 19:39 15324
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США
А Фуад Мурадов открывает Дом Азербайджана в США фото
11:05 2844
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться