Теракт в Тель-Авиве. ХАМАС и «Исламский джихад» угрожают Израилю

«Со вчерашнего вечера силы Тель-Авивского округа полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК) действуют на месте происшествия, где взорвалось взрывное устройство. После проведения всех следственных действий можно сказать, что это террористическая атака путем подрыва мощного взрывного устройства», - пояснили в полицейской пресс-службе.

Полиция Израиля подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве 18 августа был терактом. «Взрыв мощного взрывного устройства вчера (18 августа) вечером в Тель-Авиве – теракт», - говорится в заявлении.

«В результате взрыва мирный житель получил ранения средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве и пригрозили подготовкой новых атак. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ХАМАС.

«Бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) и «Сарая аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада») подтверждают, что подготовили операцию с участием смертника в Тель-Авиве вчера, в воскресенье», - говорится в документе.

Радикалы заявили, что отныне будут на регулярной основе организовывать теракты с участием террористов-смертников на территории Израиля, «пока оккупанты не прекратят свою агрессию против гражданских лиц», а также пока еврейское государство «не перестанет пытаться выселить палестинцев с их территорий».

Еще одной предпосылкой для возобновления активной террористической деятельности на территории Израиля боевики назвали проводимую властями еврейского государства «политику покушений» на лидеров движений.