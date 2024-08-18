Азербайджан поддерживает российскую площадку по Карабаху

Азербайджан открыт к переговорному процессу с Арменией, Россия всегда была приемлемой площадкой для таких переговоров, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов российским СМИ.

«Сам формат проведения переговорного процесса, мы к нему открыты. Мы для этого используем непосредственный двусторонний формат между Азербайджаном и Арменией. Также мы никогда не отказывались от различных площадок. Площадка Российской Федерации для нас всегда была приемлемой», - сказал Байрамов.