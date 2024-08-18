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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным
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Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Путиным

Египет не против израильских войск

14:49 323

Египет отказался от своего требования немедленного ухода ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора на границе между ним и сектором Газа. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar, ссылаясь на свои источники, осведомленные о ходе переговоров.

Вместо этого Египет попросил американских посредников, чтобы выход ЦАХАЛ из оси Филадельфия произошел как можно скорее. Но конкретной согласованной даты не назначил. Египет выразил согласие не устанавливать график вывода израильских войск и попросил ускорить поставку оборудования, необходимого для обеспечения безопасности на оси Филадельфия. При этом Египет пообещал, что между его территорией и сектором Газа больше не будет действующих туннелей.

Многие обозреватели отмечают, что внезапная уступка Египта может поставить главу правительства Биньямина Нетаньяху в затруднительное положение, так как напрямую выведет его к обсуждению вопроса, который прежде мало обсуждался, — о персональном списке освобождаемых заключенных. И по этому вопросу Нетаньяху будет труднее найти взаимопонимание с некоторыми партнерами по коалиции, чем по вопросу о Филадельфийском коридоре и о КПП «Рафах». Но может статься, что до этого еще далеко. Ведь это всего лишь переговоры посредников между собой. А ХАМАС в этом не участвует.

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