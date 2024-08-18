Аятоллы схлестнулись

Самый высокопоставленный шиитский священнослужитель Ирака, великий аятолла Али ас-Систани издал фетву, осуждающую употребление и торговлю наркотиками. Фетва жесткая по содержанию и не оставляет возможностей двоякого толкования. Любое употребление в любом виде – харам. Отношения с наркоторговцами – харам. Деньги, полученные от наркоторговли и их использование в бизнесе в качестве инвестиций, – харам.

Великий аятолла Систани призвал иракцев сообщать властям о наркоторговцах, подчеркнув, что борьба с этой угрозой является не только гражданской обязанностью, но и моральным, и религиозным долгом каждого верующего. Не обошел он вниманием в своей фетве и иракских правоохранителей, пригрозив тем, кто берет взятки от наркоторговцев. Сам факт выхода фетвы иракские власти и граждане страны встретили с полным одобрением. Но вот что касается силовых структур – здесь есть определенные сомнения в том, что они будут ее соблюдать. Поскольку каптагон – это не частная самодеятельность неких анонимных наркоторговцев. А часть системы нового направления бизнеса у иранских прокси в Ираке. Развивающих его рука об руку как со своими сирийскими союзниками под покровительством «Хезболлы» и КСИР. Когда на haqqin.az мы с коллегами начали активно освещать тему каптагона в Сирии, причастность к этому бизнесу режима Башара Асада и сирийских силовых структур, а также вовлеченность в процесс сирийских спецслужб и «Хезболлы» – это вызвало некое недоумение у наших читателей, дескать, преувеличиваем серьезность ситуации.

Когда мы предупреждали о том, что производство каптагона будет смещаться в Ирак, чтобы создать финансовую подпитку местным иранским прокси, и что процесс этот будет запущен уже в ближайшее время – нам тоже отказывались верить. Дескать, может, вы и правы, но процесс будет долгим и займет немало времени. Теперь волна каптагона, запущенная в Сирии, захлестывает и Ирак. Что прекрасно понимает великий аятолла Систани. Кстати, он прекрасно понимает, откуда это пришло и кто в конечном итоге за новой угрозой безопасности Ирака стоит. А потому, учитывая его, мягко говоря, сложные отношения с Тегераном, решился твердо и бескомпромиссно высказаться по этой острейшей проблеме, призвав буквально к всенародной борьбе с этим злом, которая распространяется по Ираку со скоростью раковой опухоли. И тем самым вступил на путь прямого противостояния с Ираном, который де-факто сейчас стоит за всей торговлей каптагоном в регионе. То, что официально за волной каптагона стоит сирийский режим, никого не должно обманывать. Асад в данной ситуации – просто тегеранская марионетка.