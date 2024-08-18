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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Турция активно разрабатывает новую Конституцию

15:05 1107

Переговоры по разработке и принятию новой конституции планируется завершить в течение года. Документ намерены вынести на рассмотрение парламента в ходе осенней сессии 2025 года. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Наш план состоит в том, чтобы завершить переговоры по новой конституции в течение года, то есть в период с октября 2024 года по октябрь 2025 года, и начать работу по ее принятию в новом законодательном году», — сказал он, добавив, что с октября к работе по подготовке документа планируется привлечь представителей неправительственных организаций, вузов, судебной ветви власти и общественности.

«Мы учтем мнение каждого. <…> Одной из основных задач парламента 28-го созыва является разработка современной, демократической, инклюзивной и всеобъемлющей конституции. Я вижу в нашем парламенте желание принять новую конституцию и надеюсь, что это будет сделано», — сказал Куртулмуш.

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