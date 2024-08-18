Алиев и Путин в Кафедральном соборе

*** 17:36 Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке, заявил президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского лидера. «Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена», - отметил российский лидер. Он также сообщил, что Российская объединенная судостроительная компания вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса «река-море» для перевозки нефтепродуктов. Также сообщается, что после расширенных переговоров лидеры Азербайджана и России посетили «Баку Белый город».

*** 16:47 Трансмашхолдинг заключил новый контракт на производство вагонов для бакинского метро, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает официальный сайт главы государства. Также, добавил он, Россия и Азербайджан приступают к совместному строительству танкеров для перевозки нефтепродуктов. По словам Путина, это позволит нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки.

16:28 19 августа в Баку с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина состоялась церемония обмена документами, подписанными Азербайджаном и Россией, сообщает официальный сайт президента Азербайджана. pic.twitter.com/Mb92Ftfoz6 — Newsfeed (@Newsfeed883920) August 19, 2024 Затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы. Ильхам Алиев выразил убеждение, что Азербайджан и Россия «действуют как союзники, друзья, близкие партнеры и соседи». Глава государства отметил, что государственный визит Путина в Азербайджан носит особый характер. «Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались - один раз в Москве, один раз на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений. Принятые сегодня документы, включая, в первую очередь, Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений. Положения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года, успешно реализуются. Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи», - подчеркнул президент. pic.twitter.com/RVg76ehOF6 — Newsfeed (@Newsfeed883920) August 19, 2024

*** 15:59 Работа в широком составе дает возможности Баку и Москве наметить шаги на ближайшую перспективу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций. «Cовсем недавно, 10 дней назад прошла межправкомиссия, которая констатировала развитие наших отношений. Не просто констатировала, но отметила, что мы в полном объеме выполняем наши договоренности, которые были прописаны в соответствующей декларации 2022 года, и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Вашего визита в апреле текущего года. Работа в таком широком составе дает возможности наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее», - отметил российский лидер.

***15:31 Государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном составе с участием делегаций. «Мы с Вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами – отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику. Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям, и уверен, что Ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов», - отметил глава азербайджанского государства.