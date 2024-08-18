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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Азербайджанские спортсмены завоевали 8 медалей на Играх в Москве

ФОТО
Отдел спорта
15:21 836

В Москве прошли Первые мировые корпоративные игры, в которых приняли участие представители 22 стран, в том числе и Азербайджана.

Наши спортсмены представляли Министерство молодежи и спорта, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство науки и образования, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство цифрового развития и транспорта, AZAL и SOCAR.

В итоге азербайджанские спортсмены завоевали 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. В шахматных соревнованиях среди женщин победила сотрудница AZAL Фидан Агасиева, а среди мужчин – Анар Расулов из Минтранспорта.

Еще одно золото завоевали волейболисты МЧС. А лучшим игроком турнира был признан Асиф Алиев. В финале «B» женского волейбольного турнира 3-е место заняла команда SOCAR.

Две серебряные награды у Азербайджана в настольном теннисе. Светлана Каюмова (SOCAR) стала второй в одиночных соревнованиях женщин старше 45 лет, а вместе с Али Байрамовым завоевала серебро в парных состязаниях.

В баскетбольном турнире 3х3 бронза у спортсменов МЧС. В финале «B» женская команда AZAL заняла 2-е место.

Всего медали разыгрывались в 24 видах спорта.

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