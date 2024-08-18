Азербайджанские спортсмены завоевали 8 медалей на Играх в Москве

В Москве прошли Первые мировые корпоративные игры, в которых приняли участие представители 22 стран, в том числе и Азербайджана.

Наши спортсмены представляли Министерство молодежи и спорта, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство науки и образования, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство цифрового развития и транспорта, AZAL и SOCAR.

В итоге азербайджанские спортсмены завоевали 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. В шахматных соревнованиях среди женщин победила сотрудница AZAL Фидан Агасиева, а среди мужчин – Анар Расулов из Минтранспорта.