А армянские военные вылетели в США

Делегация военной академии Армении посетила военные учебные заведения США и изучила программу боевой подготовки американской армии. Согласно сообщению армянского Минобороны, делегация побывала в Центре боевой подготовки и переподготовки армии США в Форт-Муре, а также в Командно-штабном колледже Форт-Ливенуорта. Армянская делегация ознакомилась с программами военно-учебных заведений США. Во время переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Вышеупомянутый визит состоялся в рамках углубившегося военно-технического сотрудничества между США и Арменией в последние годы.

Напомним, что США включили Армению в стратегию ослабления влияния России на Южном Кавказе и подняли двусторонние отношения с Ереваном до уровня стратегического партнерства. Это партнерство открывает путь к широкой поддержке Армении со стороны США, включая военную сферу. В середине июля в окрестностях Еревана состоялись очередные военные учения США и Армении, которые официально были организованы для поддержки миротворческой деятельности, хотя, по сообщениям армянских СМИ, на самом деле они были направлены на повышение боевых возможностей армянской армии. Кроме того, Пентагон назначил своего представителя в министерство обороны Армении для координации программы модернизации армянской армии. В апреле этого года посол США в Ереване Кристина Квин заявила, что многие аспекты двустороннего военного сотрудничества с Арменией еще нужно проработать. Однако стороны уже достигли согласия по определенным вопросам, в числе которых отправка из США бронированных машин экстренной помощи армянской армии.