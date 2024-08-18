А армянские военные вылетели в США
Делегация военной академии Армении посетила военные учебные заведения США и изучила программу боевой подготовки американской армии.
Согласно сообщению армянского Минобороны, делегация побывала в Центре боевой подготовки и переподготовки армии США в Форт-Муре, а также в Командно-штабном колледже Форт-Ливенуорта.
Армянская делегация ознакомилась с программами военно-учебных заведений США. Во время переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.
Вышеупомянутый визит состоялся в рамках углубившегося военно-технического сотрудничества между США и Арменией в последние годы.
Напомним, что США включили Армению в стратегию ослабления влияния России на Южном Кавказе и подняли двусторонние отношения с Ереваном до уровня стратегического партнерства. Это партнерство открывает путь к широкой поддержке Армении со стороны США, включая военную сферу.
В середине июля в окрестностях Еревана состоялись очередные военные учения США и Армении, которые официально были организованы для поддержки миротворческой деятельности, хотя, по сообщениям армянских СМИ, на самом деле они были направлены на повышение боевых возможностей армянской армии. Кроме того, Пентагон назначил своего представителя в министерство обороны Армении для координации программы модернизации армянской армии.
В апреле этого года посол США в Ереване Кристина Квин заявила, что многие аспекты двустороннего военного сотрудничества с Арменией еще нужно проработать. Однако стороны уже достигли согласия по определенным вопросам, в числе которых отправка из США бронированных машин экстренной помощи армянской армии.
В марте этого года авторитетный военный аналитический центр США, подрядчик Пентагона Rand Corporation, в своей аналитической справке указал, что Вашингтон не в состоянии гарантировать безопасность Армении. Тем не менее Соединенные Штаты могут поддерживать восстановление военного потенциала Армении и ее право на самооборону. Центр предложил, чтобы США предоставили Еревану системы ПВО ближнего радиуса действия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые системы и систему активной танковой защиты TROPHY.
По мнению американских аналитиков, экспорт оружия в Армению также мог бы включать более широкие системы противодействия беспилотникам, которые в настоящее время находятся в разработке. Эта технология могла бы дополнить возможности, которые Армения в настоящее время получает по своим существующим сделкам, таким как закупка у Франции противобеспилотных радаров GM-200 производства компании Thales Group.
Кроме того, министерство обороны могло бы помочь создать институциональный потенциал для содействия экспертизе, компетентности, доверию и легитимности в аппарате безопасности Армении.