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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Новость дня
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Германия на связи с Россией

16:11 1442

В МИД Германии утверждают, что Берлин обменивается с Москвой данными о подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», но только той информацией, которая не ставит под угрозу ход расследования. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы обмениваемся [информацией] с российской стороной», - сказал он, заметив, что следственные действия продолжаются, а поэтому, по мнению властей ФРГ, нельзя сообщать о промежуточных результатах. Представитель МИД добавил, что речь идет об информации, которой можно обменяться, «не ставя тем самым под угрозу расследование».

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