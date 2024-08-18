Германия на связи с Россией

В МИД Германии утверждают, что Берлин обменивается с Москвой данными о подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», но только той информацией, которая не ставит под угрозу ход расследования. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы обмениваемся [информацией] с российской стороной», - сказал он, заметив, что следственные действия продолжаются, а поэтому, по мнению властей ФРГ, нельзя сообщать о промежуточных результатах. Представитель МИД добавил, что речь идет об информации, которой можно обменяться, «не ставя тем самым под угрозу расследование».